Туристов предупредили об аномальной жаре до 43 градусов в Турции

В Турции прогнозируют аномальную жару до 43 градусов тепла в июле и августе. Об этом заявил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, его слова привело издание Hürriyet.

«Но в 2024 году жара может накрыть всю страну. Турция может столкнуться с частыми "волнами тепла". Поэтому будьте готовы, что возможно значительное превышение климатической нормы», - цитирует издание «360» слова синоптика.

Орхан Шен напомнил, что в 2023 году в Стамбуле воздух прогрелся до 41,3 градуса тепла. Температура воздуха в этот день стала рекордной за последние 82 года.

Ранее глава Министерства по делам окружающей среды и градостроительства Мехмет Озхасеки заявил о новом историческом максимуме жаркой погоды в Турции 15 августа 2023 года. В этот день температура воздуха в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир поднялась до 49,5 градусов тепла.