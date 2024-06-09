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Туристов предупредили об аномальной жаре до 43 градусов в Турции

В Турции ожидается значительное повышение климатической нормы в летний сезон.
Услада Дубинина 2024-06-09 15:25:40
© Фото: Danita Delimont, Stock Photograph, Globallookpress

В Турции прогнозируют аномальную жару до 43 градусов тепла в июле и августе. Об этом заявил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, его слова привело издание Hürriyet.

«Но в 2024 году жара может накрыть всю страну. Турция может столкнуться с частыми "волнами тепла". Поэтому будьте готовы, что возможно значительное превышение климатической нормы», - цитирует издание «360» слова синоптика. 

Орхан Шен напомнил, что в 2023 году в Стамбуле воздух прогрелся до 41,3 градуса тепла. Температура воздуха в этот день стала рекордной за последние 82 года. 

Ранее глава Министерства по делам окружающей среды и градостроительства Мехмет Озхасеки заявил о новом историческом максимуме жаркой погоды в Турции 15 августа 2023 года. В этот день температура воздуха в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир поднялась до 49,5 градусов тепла. 

#в стране и мире #Турция #стамбул #Жара #синоптик #прогноз погоды
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