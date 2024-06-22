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«Троицу» Рублева разместили в иконостасе Троице-Сергиевой лавры

Образ установили в храме на солее рядом с царскими вратами.
Игнат Далакян Елизавета Пронина 2024-06-22 18:23:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Икону «Троица» внесли в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В церемонии приняли участие патриарх Кирилл, игумен и насельники обители.

Образ установили в храме на солее (возвышении пола перед иконостасом) рядом с царскими вратами.

Патриарх постановил именовать 22 июня праздником принесения «Троицы» Рублева в Троице-Сергиеву лавру.


Ранее знаменитую икону «Троица» Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Ее перевозили в автофургоне компании, которая занимается транспортировкой предметов искусства. Фургон сопровождали машины ДПС.

#патриарх Кирилл #икона #андрей рублев #Троица #Троице-Сергиева лавра
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