«Троицу» Рублева разместили в иконостасе Троице-Сергиевой лавры

Икону «Троица» внесли в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В церемонии приняли участие патриарх Кирилл, игумен и насельники обители.

Образ установили в храме на солее (возвышении пола перед иконостасом) рядом с царскими вратами.

Патриарх постановил именовать 22 июня праздником принесения «Троицы» Рублева в Троице-Сергиеву лавру.



Ранее знаменитую икону «Троица» Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Ее перевозили в автофургоне компании, которая занимается транспортировкой предметов искусства. Фургон сопровождали машины ДПС.