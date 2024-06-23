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Более 700 детей из Белгорода отправились на отдых в Крым

Гладков сообщил о первой группе из более чем 700 детей, которых отправили на отдых в Крым.
Услада Дубинина 2024-06-23 07:29:49
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Первая группа детей, состоящая из 729 несовершеннолетних из приграничных районов, отправилась на отдых в Крым. Об этом сообщил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Уверен, они хорошо отдохнут. Вернутся, сами расскажут нам», - сказал Гладков. 

Ранее Правительство РФ выделило 700 млн рублей на отдых в период летних каникул для детей Белгородской области из приграничных районов. На море в Крым отправятся более 16 тысяч несовершеннолетних. 

Группы детей из приграничных регионах также побывали на отдыхе в  детских центрах «Артек» «Смена», «Орленок» и «Океан». Несовершеннолетние из Белгородской области отдохнули в загородных школьных лагерях Калужской и Воронежской областях.

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