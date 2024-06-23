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В шести областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу

Сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях.
Анастасия Бобылева 2024-06-23 05:37:03
© Фото: Christoph Hardt via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

В Киеве и шести областях Украины  объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. Сначала, в 4:38, сигнал прозвучал в Днепропетровской области, затем в Николаевской, а после тревогу объявили и в остальных регионах. В Киеве и Киевской области сирены прозвучали позже всего - в 4:52.

Также появились сообщения о том, что в Киеве раздаются звуки взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В четверг 20 июня в Винницкой области оказался поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Борзов.

#в стране и мире #Украина #Киев #воздушная тревога
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