В шести областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. Сначала, в 4:38, сигнал прозвучал в Днепропетровской области, затем в Николаевской, а после тревогу объявили и в остальных регионах. В Киеве и Киевской области сирены прозвучали позже всего - в 4:52.

Также появились сообщения о том, что в Киеве раздаются звуки взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В четверг 20 июня в Винницкой области оказался поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Борзов.