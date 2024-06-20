В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры

В Винницкой области повредили объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава местной администрации Сергей Борзов.

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Ранее воздушную тревогу объявили в 11 областях Украины, а также в Киеве. Раньше всего сигнал прозвучал в Винницкой области - в 1:16 по московскому времени. Также тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.