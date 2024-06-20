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В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры

Ранее в Винницкой и еще 10 областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Анастасия Бобылева 2024-06-20 06:02:01
© Фото: Anastasiia SmolienkoKeystone Press Agency

В Винницкой области повредили объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава местной администрации Сергей Борзов.

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Ранее воздушную тревогу объявили в 11 областях Украины, а также в Киеве. Раньше всего сигнал прозвучал в Винницкой области - в 1:16 по московскому времени. Также тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

#в стране и мире #Украина #инфраструктура #винницкая область
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