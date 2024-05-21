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Артиллеристы группировки «Запад» разнесли в щепки украинский блиндаж

Координаты цели были переданы артиллеристам передовой группой российских разведчиков, осуществлявших контроль за перемещениями личного состава противника.
2024-05-21 11:46:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия Д-30 группировки войск «Запад» уничтожил украинский блиндаж в зоне спецоперации. Как уточняет Министерство обороны России, потери противника в живой силе составили до 15 человек.

Ведомство сопроводило сообщение кадрами с боевой работой. На записи показано, как наводчик вращает маховики, заряжающий поочередно укладывает на лоток снаряд и гильзу с зарядом, затвор каморы закрывается. При выстреле ствол откатывается назад, а затем возвращается в исходное положение, на землю падает стреляная гильза.

Помогают артиллеристам беспилотники, которые передают координаты, после чего по противнику наносится удар. Поразив цель, расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие, чтобы не попасть под ответный удар.

В описании к видео сказано, что артиллеристы выполняют боевые задачи днем и ночью, независимо от погодных условий. Огонь ведется по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, технике и живой силе ВСУ. Расчеты применяют обычно осколочно-фугасные снаряды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #д-30 #МО РФ #СВО
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