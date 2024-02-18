Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО спели и сыграли на скрипке для бойцов

Концерт фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО состоялся в тыловом районе зоны СВО на Краснолиманском направлении. Артисты выступили перед нашими бойцами на импровизированной сцене.

В концертную программу вошли патриотические песни - их артисты пели хором, а также современные хиты и инструментальные номера, исполненные на скрипке. Наиболее активные зрители смогли спеть и станцевать вместе с военными артистами. В конце мероприятия военнослужащие поблагодарили выступавших громкими аплодисментами, после чего вернулись к выполнению боевых задач.

Командование группировки войск «Центр» особо акцентирует внимание на поддержании высокого морального духа военных, находящихся в зоне боевых действий. Фронтовые концертные бригады вносят значительный вклад в дело победы, поднимая дух и настрой военнослужащих.

Ранее артисты фронтовой бригады ЦВО выступили перед бойцами ВС РФ с песнями и танцевальными номерами. Всего с начала СВО ансамбль дал более 600 концертов для военнослужащих.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.