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Полицейские перекрыли все выезды из Махачкалы

Сообщается, что сообщники террористов могут попытаться скрыться из города.
Сергей Лебедев 2024-06-23 23:26:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Махачкале силовики перекрыли все выезды из города. Об этом сегодня вечером сообщили в МВД по Республике Дагестан. По данным ведомства, сообщники боевиков могут попытаться скрыться.

«Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками», - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в Махачкале и Дербенте боевики совершили нападения на полицейских и гражданских лиц. В Дагестане введен режим контртеррористической операции.

Также в республике объявлен план «Перехват». В данный момент силовики устанавливают личности всех нападавших. Часть боевиков уже удалось ликвидировать.

#боевики #Дагестан #Махачкала #МВД #террористы #нападение #Дербент
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