Полицейские перекрыли все выезды из Махачкалы

В Махачкале силовики перекрыли все выезды из города. Об этом сегодня вечером сообщили в МВД по Республике Дагестан. По данным ведомства, сообщники боевиков могут попытаться скрыться.

«Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками», - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в Махачкале и Дербенте боевики совершили нападения на полицейских и гражданских лиц. В Дагестане введен режим контртеррористической операции.

Также в республике объявлен план «Перехват». В данный момент силовики устанавливают личности всех нападавших. Часть боевиков уже удалось ликвидировать.