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В Махачкале вывели из церкви людей, укрывавшихся от боевиков

В настоящий момент в Дагестане действует режим КТО.
Игнат Далакян 2024-06-23 22:58:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Махачкале вывели из церкви людей, которые укрывались там от террористов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел региона.

«Людей вывели из церкви», - цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы МВД республики Гаяну Гариеву.

Перестрелка у церкви в Махачкале завершена. В муфтияте республики отметили, что в результате действий террористов погибли девять человек, среди них семь силовиков. Еще 25 пострадали.

В настоящий момент в Дагестане введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте боевиков.

#в стране и мире #боевики #Дагестан #Махачкала #террористы
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