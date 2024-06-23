В Махачкале вывели из церкви людей, укрывавшихся от боевиков

В Махачкале вывели из церкви людей, которые укрывались там от террористов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел региона.

«Людей вывели из церкви», - цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы МВД республики Гаяну Гариеву.

Перестрелка у церкви в Махачкале завершена. В муфтияте республики отметили, что в результате действий террористов погибли девять человек, среди них семь силовиков. Еще 25 пострадали.

В настоящий момент в Дагестане введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте боевиков.