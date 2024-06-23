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Стихийный мемориал появился в Симферополе в память о жертвах удара ВСУ

Люди приносят мягкие игрушки и цветы, зажигают свечи.
Игнат Далакян 2024-06-23 22:31:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Стихийный мемориал создали жители и гости Симферополя в память о жертвах удара ВСУ, которая унесла жизни пяти человек, в том числе троих детей.

Люди приносят цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи.

Напомним, сегодня в полдень ВСУ нанесли удар по Севастополю. В момент атаки мирные жители города отдыхали на пляже. В Минобороны России сообщили, что боевики использовали ракеты ATACMS американского производства снаряженными кассетными боевыми частями. В результате погибли пять человек, трое их которых дети. До 144 увеличилось количество пострадавших.

После удара украинских боевиков Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме. В ведомстве сообщили, что будет дана правовая оценка лицам, причастным к злодеянию. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ ритуальным преступлением. Она призвала ООН осудить террористический акт в Севастополе.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днем траура.

#в стране и мире #Крым #Теракт #Обстрел #Трагедия #севатополь #Стихийный мемориал
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