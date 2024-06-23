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Число пострадавших в Севастополе в результате удара ВСУ выросло до 144

Госпитализированы 82 человека, из них 55 взрослых и 27 детей.
Мария Зайцева 2024-06-23 20:25:24
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

По уточненной информации, в результате украинского обстрела Севастополя погибли четыре человека, из них двое детей. Всего к медикам обратились 144 пострадавших. Об этом сообщает глава города Михаил Развожаев в официальном телеграм-канале.

Уточняется, что из всех пострадавших госпитализировали 82 человек, в их числе 55 взрослых и 27 детей. Развожаев заявил, что жители продолжают обращаться за медицинской помощью.

«Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того, как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки», - рассказал глава Севастополя.

Он посоветовал всем, кто находился на пляже, обратиться к врачам и отметил, что при необходимости подвоза в больницу могут помочь волонтеры.

Михаил Развожаев заявил, что он закончил объезд больниц, и что он связался с детским хирургом Леонидом Рошалем, специалисты которого приедут в город ночью с воскресенья на понедельник.

Глава города добавил, что он находится на постоянной связи с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко и руководителем ФМБА Вероникой Игоревной Скворцовой. Он также напомнил, что от Минздрава в Севастополь прибудет бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Ранее очевидцы обстрела ВСУ в Севастополе поделились подробностями. Один из них помогал выносить детей и женщин прямо с пляжа после удара.

#в стране и мире #Севастополь #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #погибшие #Михаил Развожаев
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