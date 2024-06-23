МВД опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале

МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале. Об этом сообщает ведомство республики в официальном телегам-канале.

В МВД заявили, что люди закрылись в здании для собственной безопасности.

«19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди находятся вне опасности и данная территория в Кировском районе города защищена.

МВД Дагестана сообщает, что работают силовые службы республики.

Ранее стало известно, что боевики в Махачкале и Дербенте в Республике Дагестан оказались приверженцами международной террористической организации. В нападении они использовали также и иностранное оружие.