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МВД опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале

По данным ведомства, 19 человек закрылись в здании для собственной безопасности.
Мария Зайцева 2024-06-23 21:50:19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале. Об этом сообщает ведомство республики в официальном телегам-канале.

В МВД заявили, что люди закрылись в здании для собственной безопасности.

«19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди находятся вне опасности и данная территория в Кировском районе города защищена.

МВД Дагестана сообщает, что работают силовые службы республики.

Ранее стало известно, что боевики в Махачкале и Дербенте в Республике Дагестан оказались приверженцами международной террористической организации. В нападении они использовали также и иностранное оружие.

#в стране и мире #Дагестан #Махачкала #МВД #заложники
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