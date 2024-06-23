Силовиков в Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы после нападения боевиков в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений», - написал в своем Telegram-канале Меняйло.
Он добавил, что круглосуточно находится на связи с правоохранительными органами. Глава Северной Осетии призвал жителей республики сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Сергей Меняйло отметил, что террористическая атака на Дагестан явно срежиссирована. Такие действия, по его словам, имеют цель раскачать Северный Кавказ.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что боевики в Махачкале и Дербенте использовали иностранное оружие. Злоумышленники оказались приверженцами международной террористической организации.
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