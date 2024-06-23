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Мэр Махачкалы призвал жителей избегать улиц в центре города

Он попросил также не ездить у железнодорожного вокзала.
Мария Зайцева 2024-06-23 21:03:12
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Мэр Махачкалы в Дагестане Юсуп Умавов обратился к жителям и попросил их воздержаться от поездок по ряду улиц. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Он призвал не ездить по улицам: Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского, а также в районе железнодорожного вокзала.

Умавов отметил, что эти меры необходимы для беспрепятственной работы правоохранительных органов и специальных служб.

Мэр попросил местных жителей быть внимательными во время езды и пропускать машины экстренных служб.

Заявления Юсупа Умавова связано со стрельбой в Махачкале, кадры которой появились вечером в воскресенье. В Дагестане в результате нападения  боевиков погибли шесть сотрудников полиции, там введен правовой режим контртеррористической операции.

#в стране и мире #Дагестан #Махачкала #нападение #правоохранительные органы
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