Очевидец рассказал, как выносил на руках детей после обстрела пляжа в Севастополе

Один мужчина по имени Бограт находился на пляже в момент, когда начался украинский обстрел, он только вышел из воды. Второй очевидец Кирилл Титаренко выносил на руках детей и женщин. Они поделились со «Звездой» подробностями произошедшего.

«Кассеты я видел своими глазами, как они сыпались между буйками и пляжем», - рассказал Бограт.

По его словам, около него никто не пострадал, но получили ранения те, кто побежали в парк.

«Я сам побежал, потому что смотрю — паника, не мог в стороне остаться», - рассказал второй мужчина, который помогал выносить детей и женщин с пляжа.

Кирилл Титаренко рассказал, что людей выносили на шезлонгах и загружали в машины скорой помощи, а детей переносили на остановку в тень.

Мужчина показал место, где «кассета» попала в машину, там остались разбитое стекло от автомобиля. Он рассказал, что весь парк теперь в воронках от взрывов.

Ранее очевидец Вячеслав рассказал «Звезде», что после удара ВСУ по пляжу Севастополя начали взрываться кассетные боеприпасы.