Один сотрудник полиции погиб в результате стрельбы в Махачкале

В Махачкале в Дагестане в результате обстрела неизвестными поста ДПС на улице Ермошкина погиб один сотрудник полиции, шестеро других ранены, об этом сообщает МВД по республике в официальном телеграм-канале.

Число погибших и пострадавших сотрудников правоохранительных органов устанавливается. По предварительной информации, никто из мирных жителей не погиб и не пострадал.

Неизвестным объявлен план «Перехват», их личности устанавливаются.

Ранее появились кадры перестрелки на улицах Махачкалы.