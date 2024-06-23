Один сотрудник полиции погиб в результате стрельбы в Махачкале

В Махачкале в Дагестане в результате обстрела неизвестными поста ДПС на улице Ермошкина погиб один сотрудник полиции, шестеро других ранены, об этом сообщает МВД по республике в официальном телеграм-канале.
Число погибших и пострадавших сотрудников правоохранительных органов устанавливается. По предварительной информации, никто из мирных жителей не погиб и не пострадал.
Неизвестным объявлен план «Перехват», их личности устанавливаются.
Ранее появились кадры перестрелки на улицах Махачкалы.
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