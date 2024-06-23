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Один сотрудник полиции погиб в результате стрельбы в Махачкале

Неизвестные напали на пост ДПС в Дагестане.
Мария Зайцева 2024-06-23 19:13:13
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В Махачкале в Дагестане в результате обстрела неизвестными поста ДПС на улице Ермошкина погиб один сотрудник полиции, шестеро других ранены, об этом сообщает МВД по республике в официальном телеграм-канале.

Число погибших и пострадавших сотрудников правоохранительных органов устанавливается. По предварительной информации, никто из мирных жителей не погиб и не пострадал.

Неизвестным объявлен план «Перехват», их личности устанавливаются.

Ранее появились кадры перестрелки на улицах Махачкалы.

#в стране и мире #Дагестан #Махачкала #полиция #перестрелка #погибшие
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