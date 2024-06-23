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Муж прикрыл телом жену от обломков ракет при ударе ВСУ по Севастополю

Жительница Севастополя рассказала, что в момент удара они не успели никуда убежать и спрятаться.
Игнат Далакян 2024-06-23 18:29:54
© Фото: ТРК «Звезда»

Жительница Севастополя, которая отдыхала на пляже в момент удара ВСУ, рассказала, что муж прикрыл ее своим телом от обломков падающих ракет ВСУ.

«Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь», - поделилась женщина с Life.

Все произошло в считанные секунды, как рассказала жительница Севастополя. По ее словам, они не успели никуда убежать или спрятаться. Пришлось лечь в песок лицом и закрыть уши.

Она сообщила, что на пляже постоянно доносились крики. Люди старались оказать друг другу помощь. Некоторые водители автобусов и владельцы личного транспорта вывозили отдыхающих с пляжа.

Напомним, украинские боевики обстреляли ракетами Севастополь. В результате пять человек погибли, 124 пострадали. Понедельник объявили днем траура в Севастополе и Крыму.

#в стране и мире #Севастополь #ВСУ #Обстрел #Трагедия #мирные жители #Пляж
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