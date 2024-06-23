МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова посоветовала ООН разглядеть убитых Киевом людей в Севастополе

Официальный представитель МИД ответила ООН на комментарий по украинскому обстрелу в Севастополе.
Мария Зайцева 2024-06-23 18:13:19
© Фото: Sergey Petrov, news.ru, Globallookpress

Комментарий ООН о том, что организация «стремится положить конец войне в соответствии с Уставом ООН» похожа на признание в собственной ненужности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем официальном телеграм-канале.

«В принципе, можно один раз сказать "мы за всё хорошее против всего плохого" и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу», - сыронизировала дипломат.

По ее словам, Секретариат ООН влезает в политику, а не только выполняет свои технические функции. Захарова добавила, что политизация заявлений и действий Украины длится несколько лет в угоду Западу и только антироссийски.

Официальный представитель МИД посоветовала ООН разглядеть людей на пляже, которые убиты Украиной из американского оружия и осудить террористический акт.

Ранее Мария Захарова назвала ритуальным преступлением удар украинских боевиков по Севастополю.

#в стране и мире #ООН #Украина #Мария Захарова #Севастополь #ВСУ #МИД РФ #комментарий #Обстрел
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 