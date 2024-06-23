Захарова посоветовала ООН разглядеть убитых Киевом людей в Севастополе

Комментарий ООН о том, что организация «стремится положить конец войне в соответствии с Уставом ООН» похожа на признание в собственной ненужности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем официальном телеграм-канале.

«В принципе, можно один раз сказать "мы за всё хорошее против всего плохого" и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу», - сыронизировала дипломат.

По ее словам, Секретариат ООН влезает в политику, а не только выполняет свои технические функции. Захарова добавила, что политизация заявлений и действий Украины длится несколько лет в угоду Западу и только антироссийски.

Официальный представитель МИД посоветовала ООН разглядеть людей на пляже, которые убиты Украиной из американского оружия и осудить террористический акт.

Ранее Мария Захарова назвала ритуальным преступлением удар украинских боевиков по Севастополю.