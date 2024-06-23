Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Севастополь

При ракетной атаке ВСУ на Севастополь, по предварительной информации, погибли два мирных жителя, в том числе и двухлетний ребенок. Еще 22 человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, при отражении атаки в небе над акваторией было сбито пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате люди получили осколочные ранения. Произошли возгорания жилого дома в одном из ТСН и в лесу у пансионата «Лазурь».