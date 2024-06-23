МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли групповой удар по местам подготовки украинских летчиков

Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
2024-06-23 13:08:09
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Утром в воскресенье Вооруженные силы России нанесли групповой удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Также сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили четыре полевых склада боеприпасов противника.

Ранее в МО РФ сообщили о групповом ударе, который стал ответом на попытки киевского режима поразить объекты энергетической инфраструктуры России. Целью ударов стали объекты энергетики, обеспечивающие работу вражеских предприятий военно-промышленного комплекса, а также склады, где хранились поставленные Западом боеприпасы и авиационные средства поражения.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#ВСУ #спецоперация #Высокоточное оружие #групповой удар
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 