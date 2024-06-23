ВС РФ нанесли групповой удар по местам подготовки украинских летчиков

Утром в воскресенье Вооруженные силы России нанесли групповой удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Также сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили четыре полевых склада боеприпасов противника.

Ранее в МО РФ сообщили о групповом ударе, который стал ответом на попытки киевского режима поразить объекты энергетической инфраструктуры России. Целью ударов стали объекты энергетики, обеспечивающие работу вражеских предприятий военно-промышленного комплекса, а также склады, где хранились поставленные Западом боеприпасы и авиационные средства поражения.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов