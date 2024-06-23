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В районе Севастополя 14 человек получили ранения от обстрела ВСУ

Дежурные средства ПВО сбили пять целей, летевших в направлении города.
Глеб Владовский 2024-06-23 13:01:55
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В районе Севастополя 14 человек получили ранения от осколков уничтоженных над городом ракет ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей получили осколочные ранения. В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили два человека», - написал он в Telegram-канале.

Глава города добавил, что по предварительным данным сбито пять воздушных целей, двигавшихся в направлении город. При этом осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

Развожаев также сообщил о вспыхнувшем в лесу пожаре в районе пансионата «Лазурь» на территории площадью 150 квадратов.

Обновлено в 13:30 мск: двое человек, включая двухлетнего ребенка, погибли при обстреле, сообщил Развожаев. Количество пострадавших выросло до 22 человек.

Ранее сообщалось об обстреле Белгородчины со стороны ВСУ, в результате которого никто из мирных жителей не пострадал.

#Крым #Севастополь #Обстрел #пострадавшие
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