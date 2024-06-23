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В МИД Вьетнама заявили о стратегическом партнерстве с США

Вьетнам планирует развивать стратегическое партнерство с США.
Услада Дубинина 2024-06-23 12:58:38
© Фото: Nigel Amies, Impact Photos, Globallookpress

Вьетнам и Вашингтон являются стратегическими партнерами, об этом заявил Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. В ведомстве сообщили о планах развивать стратегическое сотрудничество двух стран.

«Вьетнам всегда считает Соединенные Штаты стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства», - приводит цитату РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Вьетнам с официальным визитом. Глава государства пробыл в стране Юго-Восточной Азии два дня. Во время встречи с президентом Вьетнама были подписаны соглашения Москвы и Ханоя в разных областях.

#в стране и мире #Путин #сша #Вьетнам #Сотрудничество
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