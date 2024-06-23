В МИД Вьетнама заявили о стратегическом партнерстве с США

Вьетнам и Вашингтон являются стратегическими партнерами, об этом заявил Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. В ведомстве сообщили о планах развивать стратегическое сотрудничество двух стран.

«Вьетнам всегда считает Соединенные Штаты стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства», - приводит цитату РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Вьетнам с официальным визитом. Глава государства пробыл в стране Юго-Восточной Азии два дня. Во время встречи с президентом Вьетнама были подписаны соглашения Москвы и Ханоя в разных областях.