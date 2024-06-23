Додик: США творят хаос от Ирака до Боснии и Герцеговины

США творят хаос в разных странах мира: от Ирака до Боснии и Герцеговины (БиГ). Такое мнение выразил глава Республики Сербской Милорад Додик.

По его словам, из своих эгоистичных интересов Вашингтон мешает сербам, хорватам бошнякам договориться о будущем мирном разделе БиГ.

«Мирное разделение угрожает интересам США - сказал вчера (посол США в БиГ Майкл - Прим. ред.) Мерфи. Имеют ли сербы, бошняки и хорваты право на какие-то свои интересы в БиГ или важны интересы США, а все три народа должны служить этим интересам?» - приводит его слова РИА Новости.

Додик также в качестве примера напомнил, что Австро-Венгрия, аннексировав в 1908 БиГ делала все, чтобы вытянуть из нее все что можно, а не развивать сам регион.

Ранее в США заявили, что визит Путина в КНДР и Вьетнам «разозлил» их.