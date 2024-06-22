Мирный житель погиб под Белгородом от обстрела ВСУ

Мирный житель погиб в Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Случилось самое страшное - погиб мирный житель», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что мирный житель скончался от полученных ран до того, как прибыли медики.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, 18 июня, в результате очередной атаки со стороны ВСУ пострадал мирный житель.