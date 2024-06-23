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Американские зоологи доказали, что пиявки умеют прыгать

В сети появилось официальное видео, на котором продемонстрировано перемещения беспозвоночного таким образом.
Глеб Владовский 2024-06-23 10:17:34
© Фото: McPHOTO, fblickwinkel, Globallookpress

Зоологам из Американского музея естественной истории удалось выявить у пиявок способность прыгать. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Biotropica.

Уточняется, что фактом доказательства послужила видеозапись, сделанная ими на Мадагаскаре. На кадрах видно, как эти беспозвоночные свернулись на листе, а затем взлетели. Исследователи сравнивают это движение со оттягиванием пружины.

«Ранее уже были сообщения о прыжках пиявок, в том числе на людей, но они часто объяснялись тем, что особи просто прикреплялись к прохожим, когда те задевали кусты или падали с ветки сверху», - цитирует издание автора исследования Майя Фахми.

Как отмечают ученые, такие данные позволят расширить понимание их поведения и адаптивных способностей.

Ранее ученым удалось выявить «фонетический алфавит» из пения китов, проанализировав его с помощью искусственного интеллекта.

#в стране и мире #исследование #ученые #пиявка #способность прыгать
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