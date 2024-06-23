Ученые выявили «фонетический алфавит» в пении китов

Ученые выявили закономерность в пении китов, проанализировав с помощью искусственного интеллекта последовательности извлекаемых кашалотами звуков. Об этом пишет CNN, ссылаясь на публикацию журнала Nature Communications от 7 мая.

Разные темп, ритм и продолжительность последовательностей щелчков называются кодами. Ученые считают, что киты могут комбинировать разные шаблоны щелчков, смешивая и сопоставляя их, чтобы передавать друг другу информацию.

В этом исследовании содержится каталог звуковых комбинаций, который авторы назвали «фонетическим алфавитом», сравнив коды последовательностей щелчков с разными фонетическими звуками в речи человека. Однако, по мнению доктора Люка Ренделла из Университета Сент-Эндрюс, эта аналогия не отражает действительности.

«Нет никаких доказательств этого, и это не очень полезная интерпретация, потому что она заставляет все сводить к ограниченной и несколько переоцененной перспективе «похоже ли это на человеческий язык или нет», когда существует гораздо более широкий спектр доступных интерпретаций», - заявил он.

Издавая звуки, киты иногда растягивают время между щелчками, а затем постепенно сокращают его. Это явление назвали музыкальным термином «рубато». Последовательность интервалов между щелчками - это ритм, а продолжительность всей коды - темп. Также периодически киты добавляют «лишний щелчок» в конце коды - это назвали орнаментацией. Именно эти четыре показателя - ритм, темп, рубато и орнаментацию - исследовали ученые.

Является ли этот способ передачи информации у китов языком или чем-то другим, ученые до сих пор не выявили, однако это исследование может помочь сделать новые выводы в этом направлении и лучше понять, как именно киты кодируют информацию.