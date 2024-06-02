Министерство обороны Соединенных Штатов объявило тендер на покупку книг о российской военной стратегии. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок США. Согласной открытым данным, закупка осуществляется в интересах Военно-воздушных сил.

Пентагон хочет приобрести книги Самэуля Рамани об СВО, лектора Королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Основы русского искусства стратегии», а также Эндрю Моргана «Большая российская стратегия в эру глобальной энергетической конкуренции».

Книги должны доставить на военно-воздушную базу Максвелл в Алабаме. Там находятся университет авиации и Агентство исторических исследований ВВС США. Каждое издание обойдется, согласно контракту, в 600 долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Киев хочет закупить для антарктической экспедиции 300 бутылок вина и 250 килограммов лосося в виде стейка и филе. В договоре на обслуживание известно, что общая сумма закупок составляет более 11,6 миллиона долларов.