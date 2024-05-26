Киев хочет закупить сотни бутылок вина для антарктической экспедиции

Украинский Национальный антарктический научный центр планирует закупить более 300 бутылок вина и 250 килограммов лосося в виде стейка и филе для экспедиции. Информацию приводит радио Sputnik со ссылкой на украинский сайт госзакупок «Прозорро».

В договоре на обслуживание известно, что общая сумма закупок составляет более 11,6 млн долларов. В число расходов входят 18 килограммов филе и 140 килограммов стейка из лосося, а также 168 бутылок красного, 112 бутылок белого и 28 бутылок игристого вина. Украина для изучения Антарктиды закупит 70 килограммов шоколадных батончиков и 42 килограмма фисташек.

Напомним, что Киев разыграл тендер на материально-техническое обеспечение антарктических экспедиций в марте 2024 года. Заказчиком выступил Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины.