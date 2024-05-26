МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Киев хочет закупить сотни бутылок вина для антарктической экспедиции

Стали известные подробности договора на обслуживание антарктической экспедиции.
Услада Дубинина 2024-05-26 17:22:55
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Globallookpress

Украинский Национальный антарктический научный центр планирует закупить более 300 бутылок вина и 250 килограммов лосося в виде стейка и филе для экспедиции. Информацию приводит радио Sputnik со ссылкой на украинский сайт госзакупок «Прозорро».

В договоре на обслуживание известно, что общая сумма закупок составляет более 11,6 млн долларов. В число расходов входят 18 килограммов филе и 140 килограммов стейка из лосося, а также 168 бутылок красного, 112 бутылок белого и 28 бутылок игристого вина. Украина для изучения Антарктиды закупит 70 килограммов шоколадных батончиков и 42 килограмма фисташек. 

Напомним, что Киев разыграл тендер на материально-техническое обеспечение антарктических экспедиций  в марте 2024 года. Заказчиком выступил Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины.

#в стране и мире #экспедиция #Украина #Антарктика #закупки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 