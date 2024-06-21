Бастыркин: в СК есть доказательства планов нацистов истребить народ СССР

В Следственном комитете РФ имеется достаточно доказательств того, что Третий рейх планировал полностью истребить советский народ. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастыркин.

«Факты, о которых сейчас узнаем, иначе как вопиющими назвать нельзя», - приводит его слова РИА Новости.

Глава ведомства в качестве примера привел убийство свыше 500 пациенток психиатрической больницы в подмосковном Микулино в 1941 году. Женщины погибли от рук фашистов, применивших против них расстрел, уморение голодом, замораживание, а также отравление ядовитыми веществами.

Кроме того, в этом же году в деревне Хацунь Брянской области гитлеровцы массово расстреливали мирных жителей, в том числе детей. В результате их зверств в этом населенном пункте погибли 318 мирных жителей.

Ранее в ФСБ рассказали о том, как нацисты маскировали свои планы по вторжению на территорию СССР.