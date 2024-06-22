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В Кронштадте спустили на воду венок на месте высадки десанта в 1941 году

Также в Никольском соборе Кронштадта провели молебен в память о погибших героях.
Анастасия Бобылева 2024-06-22 05:05:23
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Кронштадте прошли мероприятия в честь Дня памяти и скорби. На опубликованных кадрах - передача огня для траурной процессии по спуску венка в месте высадки петергофского десанта во время Великой Отечественной войны, а также сам спуск венка на воду.

Участники мероприятий почтили память погибших героев минутой молчания. Также в Никольском соборе Кронштадта состоялся молебен.

Ранее на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла акция «Свеча памяти». Жители города выложили из 80 000 свечей цифру 80 - именно столько лет прошло с момента полного освобождения Ленинграда от блокады.

#в стране и мире #день памяти и скорби #Кронштадт #спуск венка
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