В Кронштадте спустили на воду венок на месте высадки десанта в 1941 году

В Кронштадте прошли мероприятия в честь Дня памяти и скорби. На опубликованных кадрах - передача огня для траурной процессии по спуску венка в месте высадки петергофского десанта во время Великой Отечественной войны, а также сам спуск венка на воду.

Участники мероприятий почтили память погибших героев минутой молчания. Также в Никольском соборе Кронштадта состоялся молебен.

Ранее на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла акция «Свеча памяти». Жители города выложили из 80 000 свечей цифру 80 - именно столько лет прошло с момента полного освобождения Ленинграда от блокады.