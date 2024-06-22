В Петербурге 80 000 свечей зажглись в честь Дня памяти и скорби

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла акция «Свеча памяти». В честь Дня памяти и скорби жители города зажгли 80 000 свечей.

Свечами петербуржцы выложили цифру 80 в память о том, что с момента полного освобождения Ленинграда от блокады прошло 80 лет. На опубликованных кадрах люди разных возрастов ставят свои свечи, дополняя рисунок.

Ранее во Ржеве в честь Дня памяти и скорби прошел концерт-реквием «Мы этой памяти верны». Мероприятие провели у Ржевского мемориала Советскому солдату, после концерта зрители зажгли лампады в память о погибших в борьбе с нацизмом героях.