В Замбии американку вытащил из автомобиля и затоптал слон

В Замбии слон напал на группу туристов и затоптал 64-летнюю американку насмерть. О трагичном инциденте рассказала газета The New York Post.

«Джулиана Гле Турно из Нью-Мексико была с группой, которая остановилась возле моста Марамба в Ливингстоне из-за проходившего рядом стада слонов. В этот момент слон напал», - говорится в публикации.

Уточняется, что он вытащил женщину из транспортного средства и затоптал ее. Инцидент произошел 19 июня.

Слоны, нападающие на людей - не редкость в Африке. Так, ранее сообщалось, что 263 слона, привезенных в Африку Международным фондом защиты животных (IFAW) и организацией African Parks, начали уничтожать посевы и вести себя агрессивно по отношению к людям. Из-за животных погибли девять человек.