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Слоны из фонда принца Гарри терроризируют жителей деревни в Африке

Принц Гарри является одним из директоров фонда, который привез в Африку 263 слона и просто «выбросил их в парке». Привезенные слоны начали нападать на людей.
Анастасия Бобылева 2024-06-09 03:50:45
© Фото: Meno A Kwena Natural Selection Globallookpress

Разъяренные слоны, привезенные в Африку Международным фондом защиты животных (IFAW) и организацией African Parks, начали нападать на людей и уничтожать посевы. Как пишет Daily Mail, по вине животных погибли уже девять человек.

В совет директоров фонда African Parks входит принц Гарри. Менее года назад вместе с IFAW организация привезла в национальный парк в Африке 263 слона.

«Они привезли 263 слона и просто выбросили их в парке. Слоны нападают на посевы и убивают людей. Если бы африканская благотворительная организация выпустила 263 гиены в пригороде Лондона, и они убили девять человек, какой была бы реакция?», - приводит Daily Mail комментарий защитника природы Майка Лабушань.

Издание также пишет о трагедии, произошедшей на ферме в Малави. Хозяйка фермы Масия пыталась сбежать от слона вместе с дочерью Беатрис, однако он затоптал женщину насмерть, а девочка сломала ногу. Отец погибшей винит в произошедшем организации, которые привезли животных.

Бывший работник IFAW объяснил, что фонды беспечно отнеслись к своей задаче. По его словам, транспортировка слонов перевернула с ног на голову не только жизни людей. Пострадали и сами животные, которые, обнаружив себя в незнакомом месте, были вынуждены искать новые источники еды и воды.

#в стране и мире #Африка #Принц Гарри #фонд #слоны #защита животных
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