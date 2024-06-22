Антонов раскрыл суть вводимых против «Касперского» санкций

В посольстве России в США отреагировали на решение американских властей ввести санкции в отношении «Лаборатории Касперского» и ее руководства.

Глава дипломатического представительства посол Анатолий Антонов назвал это очередным политизированным шагом и попыткой отпугнуть местный бизнес от взаимодействия с РФ и потенциальных покупателей от приобретения продуктов по защите информации и программного обеспечения. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале посольства.

«... Попытка подать ситуацию так, будто любая предпринимательская деятельность в России находится "под колпаком спецслужб". Постараться отпугнуть бизнес от нормального обоюдовыгодного взаимодействия, а потребителей - от покупки продуктов "Касперского"», - заявил журналистам посол Антонов.

В то же время, продолжил он, власти США стремятся нечестными методами улучшить возможности аналогичных американских корпораций. Многие из этих компаний открыто заявляют, что плотно сотрудничают с американской разведкой ради госконтрактов, а лидирующие на мировом уровне позиции российской компании давно «вызывали откровенную зависть» у властей США, подытожил высокопоставленный дипломат.

При этом в марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США внесла компанию в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности.

История конфликта США с «Лабораторией Касперского» длится не первый год. Так, в 2017 году она подала в суд из-за запрета на продажу своих продуктов в США.

Тогда же глава и сооснователь акционерного общества Евгений Касперский сделал заявление о готовности бороться с американскими санкциями.

В 2018-м компания потребовала отменить запрет на свое программное обеспечение в госструктурах США. В июне того же года «Лаборатория Касперского» подала апелляцию на решение суда США.