В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4

В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Отмечается, что толчки наблюдались в районе Доганшир в провинции в 21:29 по местному времени, совпадающему с московским.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10,96 километров. О наличии пострадавших и погибших, а также разрушений не сообщается.

В Турции часто бывают сейсмические события. При сильнейшем землетрясении в 2023 году там погибли 49 589 человек, включая 6 807 иностранных граждан.