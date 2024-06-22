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В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4

Очаг толчков залегал на глубине 10,96 километров.
Мария Зайцева 2024-06-22 22:48:00
© Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Отмечается, что толчки наблюдались в районе Доганшир в провинции в 21:29 по местному времени, совпадающему с московским.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10,96 километров. О наличии пострадавших и погибших, а также разрушений не сообщается.

В Турции часто бывают сейсмические события. При сильнейшем землетрясении в 2023 году там погибли 49 589 человек, включая 6 807 иностранных граждан.

#в стране и мире #Турция #землетрясение #Магнитуда #Малатья
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