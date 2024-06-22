БПЛА «международной коалиции» атаковал грузовик в Сирии

Беспилотный летательный аппарат «международной коалиции» из воздушного пространства Ирака атаковал грузовик в Сирии. В Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР сообщили, что есть погибшие и раненые сирийские граждане.

По словам заместителя руководителя российского ЦПВС в Сирии Юрия Попова, удар нанес многоцелевой БПЛА MQ-1C. Атака произошла около 22:30.

Также отмечается, что так называемая международная коалиция во главе с Соединенными Штатами в САР за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации от декабря 2019 года.

Ранее российский летчик избежал столкновения с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что «Международная антитеррористическая коалиция» нарушила протоколы деконфликтации 11 раз за сутки.