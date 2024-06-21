Летчик ВКС РФ избежал столкновения с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии

Над пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высоте от семи до восьми тысяч метров опасно сблизились три модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 «Reaper» «международной антитеррористической коалиции» во главе с США с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом следует из брифинга Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Российский пилот совершал плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Он смог своевременно принять необходимые меры и предотвратил столкновение с БПЛА.

Отмечается, что за сутки с 20 по 21 «коалиция» 11 раз нарушила Протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с Россией полетами беспилотников.

Из сообщения следует, что один военнослужащий Сирии был ранен в результате снайперского огня со стороны террористов из района Фатира по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб.

Ранее в Сирии уничтожили готовившую теракт на НПЗ группу боевиков.