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В Польше заявили о плане полностью закрыть границу с Белоруссией

Решение принято в связи с «действиями белорусской стороны».
Мария Зайцева 2024-06-22 22:02:22
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Польша думает о полном закрытии границ с Белоруссией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.

На данный момент между Белоруссией и Польшей открыт один пассажирский и два грузовых пограничных перехода.

Сикорский отметил, что решение принято в связи с «действиями белорусской стороны».

«Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов», - сказал глава МИД Польши.

Он уточнил, что сейчас власти страны изучают влияние этого решения на польскую экономику.

Ранее стало известно, что Польша вводит буферную зону на границе с Белоруссией.

#в стране и мире #белоруссия #Польша #граница
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