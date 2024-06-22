В Польше заявили о плане полностью закрыть границу с Белоруссией

Польша думает о полном закрытии границ с Белоруссией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.

На данный момент между Белоруссией и Польшей открыт один пассажирский и два грузовых пограничных перехода.

Сикорский отметил, что решение принято в связи с «действиями белорусской стороны».

«Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов», - сказал глава МИД Польши.

Он уточнил, что сейчас власти страны изучают влияние этого решения на польскую экономику.

Ранее стало известно, что Польша вводит буферную зону на границе с Белоруссией.