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Глава Энергодара Сеновоз заявил о контроле ситуации в городе

Эдуард Сеновоз заявил, что город полностью обеспечен и электроэнергией, и водой.
Мария Зайцева 2024-06-22 21:33:13
© Фото: @EduardSenovoz, Telegram

Ситуация с электроэнергией и водой в Энергодаре полностью под контролем, город всем обеспечен. Это журналистам заявил глава города Эдуард Сеновоз.

«Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой», - отметил Сеновоз.

Он заявил, что власти однозначно будут все восстанавливать, а также усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения. Сеновоз пообещал реагирование на все вызовы, с которыми придется столкнуться Энергодару.

Он также отметил, что целью атак ВСУ является запугивание и террор населения города.

Ранее Мария Захарова прокомментировала украинские атаки на подстанции ЗАЭС «Радуга» и «Луч». Она пообещала, что Россия примет все меры, чтобы не дать киевскому режиму совершить подобные снова.

#в стране и мире #электроэнергия #энергодар #заэс
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