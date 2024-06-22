Глава Энергодара Сеновоз заявил о контроле ситуации в городе

Ситуация с электроэнергией и водой в Энергодаре полностью под контролем, город всем обеспечен. Это журналистам заявил глава города Эдуард Сеновоз.

«Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой», - отметил Сеновоз.

Он заявил, что власти однозначно будут все восстанавливать, а также усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения. Сеновоз пообещал реагирование на все вызовы, с которыми придется столкнуться Энергодару.

Он также отметил, что целью атак ВСУ является запугивание и террор населения города.

Ранее Мария Захарова прокомментировала украинские атаки на подстанции ЗАЭС «Радуга» и «Луч». Она пообещала, что Россия примет все меры, чтобы не дать киевскому режиму совершить подобные снова.