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В Херсонской области морпехам Черноморского флота вручили госнаграды

Государственных наград военные удостоились за мужество, отвагу и героизм, проявленные на Каховском направлении спецоперации.
2024-06-02 07:34:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина бойцам морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» вручили медали «Жукова», «За храбрость» II степени, а также знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. Госнаград военные удостоились за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач на Каховском направлении специальной операции в Херсонской области.

В ходе многочисленных боев морские пехотинцы не раз срывали атаки и ротации украинских националистов, уничтожали важные узлы снабжения противника, командные пункты, места скопления личного состава и бронетехники. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Награду "За храбрость" получили за первую сбитую "Бабу-Ягу". Доставили ее в батальон в целостности», - рассказал заместитель командира взвода с позывным «Самурай».

В военном ведомстве отметили, что государственные награды отличившимся бойцам вручил представитель командования соединения. Торжественная церемония состоялась в тыловом районе специальной операции.

Ранее «Звезда» рассказывала, как морпехи Черноморского флота разгромили центр расчетов БПЛА на правом берегу Днепра. Бойцы перепрошивают захваченные беспилотники, чтобы те работали теперь на нашу армию.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #награждение #МО РФ #чф #морпехи
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