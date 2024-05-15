Морпехи ЧФ разгромили центр расчетов БПЛА на правом берегу Днепра

Мы двигаемся на позиции в ясную погоду - это значит, что в небе могут быть дроны противника. Поэтому в руке обязательно пульт системы РЭБ, которая установлена на крыше автомобиля. Она может защитить от атаки дрона FPV или дрона со сбросами.

Дорогу скрывают высокие деревья. Но сгоревшие автомобили на обочине напоминают: нужно быть бдительными всегда. Ударные дроны со временем превратились в главную угрозу современных сражений. Впрочем, и на них есть управа. Морпехи Черноморского флота показывают трофеи минувшей недели.

«Вот эти дроны - они все вернутся в строй. Только мы их перепрошьем, и они будут работать в наших интересах», - говорит военнослужащий Черноморского флота ВС РФ с позывным «Боцман».

Это разведывательные дроны и беспилотники со сбросами, которые морпехам удалось посадить специальными средствами. Украинские боевики используют такие для ударов по береговым российским позициям.

Вместо того чтобы бесконечно бороться с роем мелких дронов в небе, наши войска ударили по центру, где производят, комплектуют и запускают беспилотники.

Цель находится на правом берегу Днепра. Это укрытия расчетов беспилотников. Российская артиллерия начинает пристреливаться. После первого выстрела пройдет немногим меньше минуты, пока снаряд долетит. Потом пройдет будет произведена корректировка и работа продолжится.

«Происходит ротация - это раннее утро или поздний вечер. Заметили движение машины, за ней проследили. Видим - происходит высадка. И мы туда начинаем отрабатывать», - рассказывает старший офицер батареи с позывным «Гувя».

Береговая линия давно пристреляна. И после корректировки снаряд ложится точно в цель. Теперь артиллерия работает уже без остановки, полностью уничтожая украинские позиции. Выполненная работа - значимая победа на этом участке Днепра. На несколько дней в небе над берегом станет спокойнее. И хоть противник попытается перегруппироваться и подтянуть новые силы, к тому моменту войска группировки «Днепр» будут ждать их во всеоружии.