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При атаке БПЛА ВСУ в Энергодаре пострадала мирная жительница

За час в городе зафиксировали три прилета беспилотников.
Мария Зайцева 2024-06-22 20:59:48
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

ВСУ трижды атаковали город Энергодар в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает глава города Эдуард Сеновоз в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, два украинских дрона разорвались в жилой застройке. Сеновоз сообщил, что в результате атаки пострадала мирная жительница.

«К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь», - отметил глава города.

Он предупредил, что угроза атак продолжается и посоветовал жителям города покинуть открытые пространства и не выходить из дома.

Ранее Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на подстанции «Луч» и «Радуга». Она заявила, что Украина не первый раз показывает полное пренебрежение безопасностью мирных ядерных объектов и пообещала принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары.

#в стране и мире #бпла #ВСУ #атака #пострадавшие #энергодар #мирная жительница
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