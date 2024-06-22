При атаке БПЛА ВСУ в Энергодаре пострадала мирная жительница

ВСУ трижды атаковали город Энергодар в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает глава города Эдуард Сеновоз в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, два украинских дрона разорвались в жилой застройке. Сеновоз сообщил, что в результате атаки пострадала мирная жительница.

«К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь», - отметил глава города.

Он предупредил, что угроза атак продолжается и посоветовал жителям города покинуть открытые пространства и не выходить из дома.

Ранее Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на подстанции «Луч» и «Радуга». Она заявила, что Украина не первый раз показывает полное пренебрежение безопасностью мирных ядерных объектов и пообещала принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары.