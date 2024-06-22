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Россиянки заняли восемь первых мест боксерского турнира Игр БРИКС

Они получили также одно серебро и три бронзы.
Мария Зайцева 2024-06-22 20:49:16
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости

Россиянки заняли восемь первых мест на боксерском турнире Игр БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Золото получили Анна Аэдма в категории до 52 килограмм, Людмила Воронцова до 57 килограмм, Надежда Голубева до 60 килограмм, Алина Пушкарь до 63 килограмм, Азалия Аминева до 66 килограмм, Елена Гапешина до 75 килограмм, Салтанат Меденова и Ксения Олифиренко свыше 81.

Российские спортсменки также получили одно серебро и три бронзы. Людмила Котлярова заняла второе место в категории до 70 килограмм, третьи места получили Лия Патлай в категории до 48 килограмм, Гелюса Галиева до 50 килограмм и Наталья Самохина до 54 килограмм.

На Игры БРИКС в этом году в Казани приехали около пяти тысяч спортсменов из 90 стран мира.

#Спорт #в стране и мире #бокс #казань #Россиянки #игры брикс
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