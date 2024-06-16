Около 5 тысяч спортсменов приехали в Казань на Игры БРИКС

В Казани проходит грандиозный спортивный праздник - Игры БРИКС. Едва успели отгреметь Игры будущего, как город вновь принимает зарубежных спортсменов.

Игры БРИКС проводятся не первый год, но если раньше соревнования были довольно скромными, то в этот раз в Казань приехали почти 5 тысяч спортсменов из 90 стран мира, в том числе из недружественных - Европы, включая Прибалтику, Великобританию и Германию, а так же Корею и Японию.

Ну а для наших спортсменов помимо самих соревнований – это еще и возможность выступать под своим флагом и со своим гимном.

Игры проходят в Казани с 12 по 24 июня.

О том, как МОК пытался сорвать наши Игры и почему это не удалось, смотрите репортаж Павла Ремнева из Казани для программы «Главное с Ольгой Беловой».