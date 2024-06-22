Bild: на Западе не могли поверить в существование бомбы ФАБ-3000

На Западе не могли поверить в существование сверхмассивной бомбы ФАБ-3000, которую российские войска недавно применили на Украине. Об этом рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для издания Bild.

«ФАБ-3000 - это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen», - отметил он.

Репке подчеркнул, что в боеприпасе содержится 1,2 тонны взрывчатого вещества. Он также добавил, что сверхтяжелая бомба имеет колоссальный радиус поражения и наносит грандиозный урон.

Немецкий журналист демонстрируя кадры удара ФАБ-3000 в зоне спецоперации по военным объектам ВСУ, обратил внимание, что после того как рассеивается дым, три здания буквально исчезают с лица земли «как будто их никогда не существовало».

Ранее Министерство обороны России показывало кадры изготовления авиабомб ФАБ-3000. В Нижегородской области с февраля эти боеприпасы стали изготавливать массово.