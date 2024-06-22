«Троицу» Рублева доставили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру

Икону «Троица» Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом посаде.

Как передает ТАСС, икону перевозили в автофургоне компании, которая занимается транспортировкой предметов искусства. Фургон сопровождали автомобили дорожно-патрульной службы.

Образ будет установлен во временном шатре на Красногорской площади перед монастырем. Оттуда его вечером торжественно заберет Патриарх Кирилл вместе с игуменом и насельниками обители. Они перенесут икону в Троицкий собор лавры, где начнется всенощное бдение по случаю праздника Святой Троицы 23 июня.

Произведение известного иконописца Андрея Рублева «Троица» было написано в первой половине XV века для иконостаса Троицкого храма по просьбе преподобного Никона Радонежского. Он был преемником Сергия Радонежского.