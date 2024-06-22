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СК показал видео с места крушения Robinson R66 в Амурской области

При крушении погиб пилот вертолета и три пассажира.
Игнат Далакян 2024-06-22 18:08:14
© Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ © Видео: vm_sut, Telegram

Следственный комитет России показал видео с места крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области.

Жертвами происшествия стали пилот и три пассажира воздушного судна, пишет «360». На кадрах сотрудники СК России исследуют обломки рухнувшего вертолета.

Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Известно, что вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината утром 20 июня и направлялся в сторону реки Джелтула. Через некоторое время он перестал выходить на связь. Обломки Robinson R66 нашли в 117 километрах к северо-западу от аэропорта Зея.

#в стране и мире #вертолет #Амурская область #крушение #Следственный комитет РФ
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