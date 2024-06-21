В Приамурье рухнул вертолет с четырьмя людьми на борту

В Амурской области потерпел крушение вертолет Robinson R-66, на борту которого находились четыре человека - пилот и три пассажира. Воздушное судно вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината и направлялось в сторону реки Джелтула.

В ходе поисковых мероприятий было обнаружено место крушения вертолета. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По данным Telegram-канала «112», все находившиеся на борту вертолета погибли. Следователи проводят мероприятия по установлению обстоятельств трагедии.