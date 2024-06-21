МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Приамурье рухнул вертолет с четырьмя людьми на борту

По факту крушения вертолета Robinson R-66 СК РФ возбудил уголовное дело.
Алексей Курильченко 2024-06-21 09:47:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Амурской области потерпел крушение вертолет Robinson R-66, на борту которого находились четыре человека - пилот и три пассажира. Воздушное судно вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината и направлялось в сторону реки Джелтула.

В ходе поисковых мероприятий было обнаружено место крушения вертолета. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По данным Telegram-канала «112», все находившиеся на борту вертолета погибли. Следователи проводят мероприятия по установлению обстоятельств трагедии.

#вертолет #крушение #Следственный комитет #Трагедия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 