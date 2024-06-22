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Путин запретил взыскание долгов с госпредприятий в новых регионах

Закон касается и решений судов и других государственных органов ДНР, ЛНР, а также Украины.
Игнат Далакян 2024-06-22 17:02:57
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории на принудительное взыскание с государственных и муниципальных предприятий новых российских регионов долгов, которые возникли до принятия их в состав РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, устанавливается запрет на принудительное исполнение документов о взыскании долгов с государственных и муниципальных предприятий, возникших до 30 сентября 2022 года. Указывается, что срок действия моратория - до 1 января 2026 года. Он распространяется на решения судов и других госорганов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины.

В качестве исключения в документе указываются обязательства по возмещению ущерба здоровью, компенсации морального вреда, оплате труда работников, выплате выходных пособий и вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности.

В документе говорится, что принудительному исполнению не подлежат обязательства по кредитам перед банками и другими юридическими лицами, которые могут выдавать кредиты, зарегистрированными на украинской территории. Также документом предусматривается, что обременения прав на недвижимость могут быть прекращены в связи с законодательством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В том числе речь идет и об ипотеке.

Закон вступает в силу со дня его подписания.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители РФ смогут самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Согласно документу, право на реализацию получат те, кто взял кредит не в предпринимательских целях.

#в стране и мире #Владимир Путин #закон #мораторий #новые регионы #взыскание долгов
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