Путин запретил взыскание долгов с госпредприятий в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории на принудительное взыскание с государственных и муниципальных предприятий новых российских регионов долгов, которые возникли до принятия их в состав РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, устанавливается запрет на принудительное исполнение документов о взыскании долгов с государственных и муниципальных предприятий, возникших до 30 сентября 2022 года. Указывается, что срок действия моратория - до 1 января 2026 года. Он распространяется на решения судов и других госорганов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины.

В качестве исключения в документе указываются обязательства по возмещению ущерба здоровью, компенсации морального вреда, оплате труда работников, выплате выходных пособий и вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности.

В документе говорится, что принудительному исполнению не подлежат обязательства по кредитам перед банками и другими юридическими лицами, которые могут выдавать кредиты, зарегистрированными на украинской территории. Также документом предусматривается, что обременения прав на недвижимость могут быть прекращены в связи с законодательством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В том числе речь идет и об ипотеке.

Закон вступает в силу со дня его подписания.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители РФ смогут самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Согласно документу, право на реализацию получат те, кто взял кредит не в предпринимательских целях.