Эндокринолог Петрова рассказала о способах защиты от теплового удара

К тепловому удару приводит сочетание нескольких факторов: длительное пребывание в жарком помещении или на улице во время жары, воздействие солнечных лучей, слишком теплая одежда, отсутствие головного убора и высокая влажность воздуха. Все это приводит к перегреву организма, что и называется тепловым ударом. Об этом 360 рассказала врач-эндокринолог Наталья Петрова.

По ее словам, тепловой удар может возникнуть после 30 минут пребывания на солнце при температуре воздуха выше 30 °C и влажности выше 70%. Влажность воздуха приводит к увеличению потоотделения, потому что испарение пота с кожи замедляется. В результате чего человек остается во влажной одежде без охлаждающего эффекта.

Врач предостерегла, что вероятность теплового удара увеличивает ношение одежды, которая не отводит влагу и тепло, например, нейлон и полиэстер. Риск удара увеличивает и спорт, особенно длительные и интенсивные тренировки, так как они способствуют росту температуры тела.

Эндокринолог отдельно отметила лекарства, которые могут повлиять на вероятность теплового удара. К ним относятся бета-блокаторы, диуретики и антидпрессанты.

«Первые влияют на работу сердца, замедляя частоту сердечных сокращений и уменьшая силу сокращения сердечной мышцы. Это может привести к снижению способности организма регулировать температуру и повышению риска теплового удара», - заявила Петрова.

Диуретики, то есть мочегонные препараты, могут привести к потере электролитов, что также снижает способность организма поддерживать нормальную температуру, и, следовательно, риск теплового удара возрастает, рассказала эксперт.

По ее словам, антидепрессанты в связи с влиянием на работу нервной системы способны вызывать замедление реакции и снижение активности, что может затруднить распознавание и реагирование на симптомы удара.

Врач рассказала также про признаки теплового удара. В них входит слабость, потемнение в глазах, иногда потеря сознания, жажда, повышение температуры, покраснение кожных покровов, потоотделение, учащенное сердцебиение и одышка.

«При отсутствии лечения клиническая картина может усугубиться и характеризоваться гипертермией, галлюцинациями, рвотой, судорогами, вплоть до комы», - предупредила эндокринолог.

Она отметила, что симптомы у взрослых и детей отличаются. Дети более подвержены риску. Пожилые тоже с большей вероятностью могут пострадать от теплового удара, потому что у них практически отсутствует чувство жажды. Туда же относятся люди с хроническими заболеваниями и спортсмены.

Врач рассказала, что тепловой удар опасен для жизни, особенно в случае, если присутствуют тяжелые симптомы, или человек не получает своевременную медицинскую помощь.

«Первая помощь при тепловом ударе включает выход на свежий воздух, принятие холодного душа, уход в тень и обильное питье подсоленной воды. Необходимо вызвать скорую помощь, если симптомы тяжелые или ухудшаются», - заявила Петрова.

По ее словам, во время удара страдают сердечно-сосудистая, центральная нервная системы и почки. Организм может восстанавливаться от нескольких дней до недель, в зависимости от тяжести симптомов и своевременного оказания медицинской помощи. В некоторых случаях, предостерегла она, долго перегревание организма может привести к летальному исходу.

Эндокринолог для избежания теплового удара посоветовала носить легкую одежду, избегать пребывания на солнце и в жарких помещениях, не заниматься интенсивными физическими нагрузками в жаркую погоду и регулярно употреблять воду.

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